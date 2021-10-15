Депутат МГД Артемьев: В районе Бирюлево Западное появится площадка для развития наукоемких технологий

Участок бывшей промышленной зоны сейчас занят складами и автосервисами

На базе бывшей промзоны в районе Бирюлево Западное создадут площадку для развития наукоемких технологий. Это произойдет в рамках проекта "Индустриальные кварталы", сообщил депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

Таким образом, отметил парламентарий, район получит рабочие места для высококвалифицированных специалистов.

"В районе будут возведены научно-исследовательские и инновационные центры, проектные институты. При этом они будут дополнены всем необходимым для жизни", - приводит АГН "Москва" слова Артемьева.

По словам депутата, на территории промзоны будет возведено 915 тысяч "квадратов" недвижимости. Инвестиции составят более 200 миллиардов рублей. При этом это средства частных инвесторов, которые заинтересованы в создании на юге столицы крупных научно-технических площадок.

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