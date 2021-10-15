ВОЗ встревожило ожирение населения Земли

Проблема обострилась во время пандемии COVID-19

Проблема ожирения населения планеты особенно обострилась на фоне пандемии COVID-19. Погрешности в питании, возникшие из-за нарушения привычного ритма жизни, приводят к ожирению. А у страдающих от лишнего веса болезнь протекает в более тяжелой форме, заявил глава Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний доктор Кремлин Викрамсингхе.

"Сегодня нас очень беспокоит ситуация с питанием, потому что мы знаем, что те, кто имеет ожирение, имеет очень высокий риск наиболее серьезного развития коронавируса", - сказал представитель ВОЗ.

Чиновник пояснил: во время изоляции многим приходилось работать из дома, и тенденция к нерегулярному питанию усилилась. У людей стало меньше возможности ходить на рынок и самостоятельно выбирать свежие продукты, что также не лучшим образом сказалось на их диете.

Вдобавок, сейчас дети и подростки проводят очень много времени онлайн – для обучения и для общения. В результате они стали аудиторией для рекламы нездоровых продуктов, и это также изменило схемы, по которым питались дети, приводит слова представителя ВОЗ РИА Новости.

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