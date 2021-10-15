ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВОЗ встревожило ожирение населения Земли

14:34
  • пятница
  • 15 октября 2021

Проблема обострилась во время пандемии COVID-19

Проблема ожирения населения планеты особенно обострилась на фоне пандемии COVID-19. Погрешности в питании, возникшие из-за нарушения привычного ритма жизни, приводят к ожирению. А у страдающих от лишнего веса болезнь протекает в более тяжелой форме, заявил глава Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний доктор Кремлин Викрамсингхе.
Врач: люди с ожирением оказались более уязвимы перед коронавирусом

"Сегодня нас очень беспокоит ситуация с питанием, потому что мы знаем, что те, кто имеет ожирение, имеет очень высокий риск наиболее серьезного развития коронавируса", - сказал представитель ВОЗ.

Чиновник пояснил: во время изоляции многим приходилось работать из дома, и тенденция к нерегулярному питанию усилилась. У людей стало меньше возможности ходить на рынок и самостоятельно выбирать свежие продукты, что также не лучшим образом сказалось на их диете.

Вдобавок, сейчас дети и подростки проводят очень много времени онлайн – для обучения и для общения. В результате они стали аудиторией для рекламы нездоровых продуктов, и это также изменило схемы, по которым питались дети, приводит слова представителя ВОЗ РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Люди с ожирением
Люди с ожирением
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.