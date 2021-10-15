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Лавров предложил давать гражданство России детям от смешанных браков

14:34
  • пятница
  • 15 октября 2021

Это не должно зависеть от места рождения ребенка, подчеркнул глава МИД

Глава МИД Сергей Лавров предложил автоматически давать гражданство России детям, родившимся в смешанных браках.  

С такой инициативой он выступи в рамках поддержки соотечественников. Выдача российского гражданства должна происходить вне зависимости, где на данный момент живет семья, подчеркнул министр.

"Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке - на территории России или на территории зарубежного государства - он обязан в соответствии с конституцией автоматически получать российское гражданство", - сказал Лавров (цитата по РИА Новости). 

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