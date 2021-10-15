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Начались клинические испытания вакцины от коронавируса "Бетувакс"

14:40
  • пятница
  • 15 октября 2021

В испытаниях примут участие 170 добровольцев

В Научно-исследовательском институте гриппа имени А. А. Смородинцева начались клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции "Бетувакс". Об этом в пятницу, 15 октября, рассказали в пресс-службе компании "Институт стволовых клеток человека", разработавшей препарат совместно с компанией "Бетувакс".
Партия вакцины "Спутник V" доставлена в Черногорию

Первые пациенты получили вакцину от коронавируса "Бетувакс-КоВ-2" в рамках I-II фазы клинических исследований. Согласно одобренному Минздравом протоколу, исследования будут проведены с участием 170 пациентов, сообщает ТАСС.

"Бетувакс-КоВ-2" — это рекомбинантная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Минздрав разрешил ее клинические испытания 27 сентября.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в гражданский оборот вышло более 62 млн комплектов вакцины "Спутник V".

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