Об этом сообщила зампред ЦБ

Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова сообщила в ходе своего выступления на Евразийском женском форуме , что доля безналичных платежей в России достигла 75%.

"У нас сейчас уже 75% - это безналичные, только 25% - наличные. И никто не будет делать "обратный ход", никто не хочет возвращаться к наличным", - отметила замглавы ЦБ (цитата по ТАСС).

Она добавила, что сейчас с точки зрения безналичных расчетов Россия находится в топ-3 стран мира.

Как при этом уточнили в пресс-службе регулятора, 75% - прогнозное значение по доле "безнала" в расчетах за III квартал 2021 года.

В 2020 году доля безналичных платежей в России составила около 70%.

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