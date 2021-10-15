Вучич обсудит с Путиным цену на газ для Сербии

Лидеры осенью проведут личную встречу

Как заявил в пятницу в разговоре с журналистами президент Сербии Александар Вучич, он намерен обсудить цену на газ для своей страны с российским лидером Владимиром Путиным в ходе личной встречи.

"Мы предварительно получили дату - это 25 ноября - для встречи с президентом Российской Федерации", - уточнил Вучич (цитата по ТАСС).

Ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин рассказал, что армия и полиция этой страны получат из России новейшее вооружение и оборудование.

"Армия и полиция на основании заключенных ранее соглашений и контрактов с Российской Федерацией станет намного сильнее, чем мы были ранее", - отметил глава сербского МВД.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram