Возбуждено дело об отравлении медведей в зоопарке Челябинска

Погибли два бурых медведя - Степан и Маша

По факту смертельного отравления двух бурых медведей - Степана и Маши - в зоопарке Челябинска полиция Центрального района города возбудила уголовное дело, передает "Интерфакс".

Уточняется, что дело завели по статье о жестоком обращении с животным ради причинения ему страданий и повлекшем его гибель.

Как подтвердила экспертиза, животные погибли именно от отравления. Похожие симптомы были также у медведицы Бусинки, но ее удалось спасти. Кроме того, в начале сентября в зоопарке пострадали пятнистые и северные олени и косуля.

Сотрудники зоопарка нашли на территории сумку с вареным мясом и расфасованным фаршем.

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