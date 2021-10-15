Встреча расширенной тройки по Афганистану пройдет в Москве 19 октября

Участники встречи постараются выработать общую позицию в отношении меняющейся ситуации в Афганистане

Встреча расширенной тройки по Афганистану с участием России, США, Китая и Пакистана пройдет в Москве 19 октября. Об этом в пятницу, 15 октября, рассказал спецпредставитель российского лидера по Афганистану, директор Второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов.

Дипломат отметил, что переговоры пройдут за день до встречи московского формата по Афганистану, которая намечена на 20 октября.

Участники встречи постараются выработать общую позицию в отношении меняющейся ситуации в Афганистане, цитирует Кабулова РИА Новости.

13 октября президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с главами спецслужб стран СНГ. Российский лидер отметил, что особое значение для обеспечения безопасности на территории объединения имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана.

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