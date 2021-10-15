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Встреча расширенной тройки по Афганистану пройдет в Москве 19 октября

15:00
  • пятница
  • 15 октября 2021

Участники встречи постараются выработать общую позицию в отношении меняющейся ситуации в Афганистане

Встреча расширенной тройки по Афганистану с участием России, США, Китая и Пакистана пройдет в Москве 19 октября. Об этом в пятницу, 15 октября, рассказал спецпредставитель российского лидера по Афганистану, директор Второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов.
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Дипломат отметил, что переговоры пройдут за день до встречи московского формата по Афганистану, которая намечена на 20 октября.

Участники встречи постараются выработать общую позицию в отношении меняющейся ситуации в Афганистане, цитирует Кабулова РИА Новости.

13 октября президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с главами спецслужб стран СНГ. Российский лидер отметил, что особое значение для обеспечения безопасности на территории объединения имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана.

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