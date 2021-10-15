Путин и Нечаев обсудили планы фракции "Новые люди"

Президент затронул в беседе с депутатом текущую ситуацию в России

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с главой фракции партии "Новые люди" в Госдуме Алексеем Нечаевым.

"Глава государства был проинформирован о планах работы фракции на предстоящий период. Владимир Путин и Алексей Нечаев обменялись также мнениями о текущей ситуации", - коротко проинформировали в пресс-службе главы государства.

25 сентября Путин в режиме видеоконференции провел встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму. После этого 12 октября прошла встреча президента с депутатами в Кремле.

Партия "Новые люди", созданная в марте 2020 года бизнесменом Алексеем Нечаевым, прошла в парламент восьмого созыва по итогам сентябрьских выборов.

Видео: встреча Путина с депутатами Госдумы

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