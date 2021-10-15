Житель Югры голышом выпрыгнул с четвертого этажа и сбежал от полиции

Беглеца догнали и передали медикам

Неожиданным образом завершился семейный скандал в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа. Супруг, завидев полицейских, голышом выпрыгнул с четвертого этажа и побежал по улице.

Как сообщили стражи порядка, в дежурную часть ОМВД России по Пыть-Яху поступило сразу несколько сообщений о семейном скандале во втором микрорайоне города. Соседи шумной пары рассказывали, что из окна четвертого этажа в многоквартирном доме мужчина выбрасывает вещи, слышны крики.

"На место был направлен ближайший наряд полиции. При виде полицейских мужчина выпрыгнул из окна и побежал по улице в обнаженном виде", - говорится в сообщении УМВД по региону.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники госавтоинспекции. Они догнали беглеца и передали его медикам. Жене задержанного, которая оставалась в квартире, также потребовалась медицинская помощь – оба супруга были в состоянии и наркотического опьянения, передает РИА Новости.

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