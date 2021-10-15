Андрей Бочкарёв: Началось благоустройство территории от станции метро "Сокольники" до парка

У жителей Сокольников появится удобное общественное пространство

В столице продолжается работа по запуску станции "Сокольники" северо-восточного участка БКЛ, рабочие приступили к благоустройству прилегающей территории. Об этом в пятницу сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, у жителей Сокольников появится удобное общественное пространство. "От станции метро ко входу в парк "Сокольники" будет проложена аллея, высаженная липами и многолетними растениями, с клумбами-скамейками", - отметил Бочкарёв.

Участок предполагает главную широкую аллею и две тенистые аллеи. "Основная часть клумб будет оформлена барбарисом, а также горной сосной, туей и другими сортами хвойных растений", – сообщил заммэра.

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