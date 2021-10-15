Сенатор Святенко: реализация потенциала женщины является инвестицией в развитие страны

Развивающаяся мама является примером для подрастающего поколения и залогом сильной нации

Реализация потенциала женщины является инвестицией в развитие страны. Об этом в пятницу, 15 октября, заявила сенатор — представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

Святенко подчеркнула, что самореализация женщины — это вклад не только в личные интересы, но и инвестиция в развитие страны: в развитие производства, образования, спорта, культуры, в защиту общественного порядка и, в целом, национальной безопасности. Развивающаяся мама является примером для подрастающего поколения, а значит залогом сильной нации — сильного государства.

Сенатор отметила, что реализации потенциала женщин в социальной политике может способствовать расширение их участия в законодательной деятельности. Как показывает практика, если в парламенте доля женщин составляет от 30-40%, то эффективнее решаются проблемы социальной сферы, охраны материнства и детства. Эту работу видно как на примере российского парламента, так и на примере отдельных субъектов Федерации, таких как Москва, подчеркнула Святенко.

Представитель Совфеда напомнила, что в 2020 году в трудовое законодательство были внесены изменения, направленные на развитие гибких форм занятости и защиту трудовых прав дистанционных работников. Это значительно поможет женщинам с детьми совмещать труд и воспитание детей.

Сегодня на уровне регионов эти возможности уже получают подкрепление: в Москве действует система переобучения, повышения квалификации, которая направлена на потенциальное удаленное трудоустройство, с гибкими часами, возможностью работать дома, на различные форматы самозанятости, которые позволяют иметь доход и при этом возможность отвезти ребенка днем на дополнительные занятия или позаниматься с малышом. Специальные курсы, мастер-классы, тренинги для мам работают на базе центра "Моя карьера". В городских МФЦ есть сегодня и отделы трудоустройств: здесь можно получить базовые услуги — подобрать вакансию, составить резюме и оформить пособие по безработице.

Очень важно, по словам Святенко, чтобы такая помощь была рядом, поскольку женщины, которые выходят из отпуска по уходу за детьми, только возвращаются к прежнему ритму жизни, непросто выкроить время даже для таких действий.

При этом в столице развивается комплекс мер, направленных на сохранение уровня рождаемости, улучшения демографической ситуации в целом.

В современном мире произошел резкий сдвиг в направлении личностной и экономической независимости и самостоятельности женщин. Под влиянием глобализации современная женщина активно включается во все виды социально-организационных отношений. Но природа возложила на женщину огромную ответственность, связанную с репродуктивной функцией — рождением и воспитанием детей, воспроизводством личности, и важно на законодательном уровне облегчить для женщин эту работу. Материнский труд должен справедливо оцениваться обществом, считает Святенко.

По словам сенатора, в Москве создана система поддержки материнства и охраны детства, которая позволяет семьям пережить сложный период рождения и первых лет жизни ребенка. Хорошее детство складывается из множества компонентов, и Москва старается помочь семьям, которые решили завести детей. Московские родители получают и специальную коробку для новорожденного, которая позволяет сэкономить на товарах первого года жизни, и значительные пособия. Постоянно совершенствуются различные меры поддержки для семей с детьми, и особенно — многодетным родителям, рассказала парламентарий.

По мнению Святенко, только гармоничная система поддержки самореализации женщины и как матери, и как перспективной сотрудницы, у которой впереди полноценная карьера, или предпринимательницы, самозанятой даст женщинам необходимые в современном мире возможности. Именно это должно находиться в фокусе социально-экономической политики страны, цитирует сенатора АГН "Москва".

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