МИД: талибы теряют способность бороться с терроризмом

У новых властей Афганистана проблемы с деньгами

Директор третьего департамента СНГ МИД Александр Стерник заявил в пятницу, что запрещенное в России радикальное движение "Талибан", пришедшее к власти в Афганистане, утрачивает способность бороться с террористическими группировками.

"Из-за безденежья талибы начинают утрачивать антитеррористический потенциал, о чем говорит серия терактов по стране, достаточно резонансных, болезненных", - заметил Стерник (цитата по "Интерфаксу").

Как уточнил дипломат, за последние месяцы из тюрем были выпущены десятки боевиков, а повестка дня этих радикальных экстремистских организаций выходит далеко за пределы Афганистана.

"Следовательно, это вызов безопасности всем нам вместе", - подчеркнул представитель российского МИД.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин заявил, что новое правительство Афганистана не отражает всю палитру мнений в стране, а обстановка там вызывает беспокойство.

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