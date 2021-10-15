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Россия и Венесуэла разрабатывают защищенный мессенджер

15:31
  • пятница
  • 15 октября 2021

Когда представят готовый продукт, пока неизвестно

Замглавы "Ростеха" Александр Назаров сообщил, что Россия и Венесуэла развивают совместные проекты в сфере гражданской продукции.
В Кремле заявили, что не используют мессенджеры

"В частности, идет работа над созданием защищенного национального мессенджера с телекоммуникационными компаниями Corpostel и Conatel", - добавил Назаров, которого цитирует ТАСС.

Кроме того, стороны прорабатывают цифровизацию производственных процессов авиакомпании Сonviasa и внедрение информационных решений управления системой электроэнергетики с компанией Corpoelec.

"Результаты совместной работы высоко оцениваются нашими партнерами", - уточнил Назаров.

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