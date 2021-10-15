Собянин заявил о значительном росте заболеваемости COVID-19 в Москве

Мэр подчеркнул важность вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил рост заболеваемости COVID-19 в столице. По его данным, увеличение числа инфицированных коронавирусом оценивается в 20-30%.

"В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост ковида, в неделю по 20-30%. Это очень высокие темпы роста", - сообщил мэр журналистам.

Собянин подчеркнул, что в таких условиях очень важно соблюдать санитарные меры. Также необходимо проходить тестирование и вакцинироваться всем, кто этого еще не сделал, передает ТАСС.

Например, в Москве можно пройти экспресс-тестирование на коронавирус в крупных торговых центрах и МФЦ. С 18 октября появится еще 30 таких центров, анонсировал мэр.

Видео: Собянин анонсировал открытие 30 новых пунктов экспресс-тестирования на COVID-19

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram