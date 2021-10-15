Прививку от COVID-19 в Москве сделали 5 млн человек

Вакцинация началась в столице 5 декабря 2020 года

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве прошли пять миллионов человек. Об этом говорится в материалах пресс-службы мэра столицы, опубликованных в пятницу, 15 октября.

В Москве вакцинация от COVID-19 началась 5 декабря 2020 года. За минувший период вакцинацию первым компонентом либо вакциной "Спутник Лайт" прошли пять миллионов человек, сообщает РИА Новости.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию от COVID-19. Первый розыгрыш состоится в среду, 27 октября. Городские власти разыграют десять квартир в течение пяти недель среди всех, кто сделает прививку.

Россияне могут выбрать один из нескольких препаратов для вакцинации: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак". "Спутник Лайт" подойдет для ревакцинации. Кроме этого, российские ученые готовят еще несколько вакцин от ковида. Например, свою разработку в скором времени представит ФМБА.

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