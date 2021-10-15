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Эрдоган пообещал "другую" борьбу Турции в Сирии

15:39
  • пятница
  • 15 октября 2021

"До какого-то момента мы терпели", добавил турецкий лидер

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам в пятницу, что в будущем борьба Анкары в Сирии станет совсем иной.
В Сирии боевики продолжают сдавать оружие

По словам турецкого лидера, в Сирии усиливаются Рабочая партия Курдистана и "Силы народной самообороны", что связано с оказываемой им Соединенными Штатами поддержкой.

"До какого-то момента мы терпели, и в последний раз двое наших полицейских стали жертвами . В предстоящий период наша борьба с ними будет продолжаться совсем по-другому", - сказал Эрдоган (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что бороться Турция будет как с "террористическими организациями, которых поддерживают США", так и с силами режима Башара Асада. Как именно может измениться борьба республики, президент Турции не уточнил.

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