В России изменился порядок вывоза детей за рубеж

Новые правила вступят в силу 17 октября

Новый порядок вывоза детей за рубеж начнет действовать в России с 17 октября 2021 года. Приказ, утверждающий эти правила, был зарегистрирован в МВД в начале октября.

"Он вступает в силу с 17 октября 2021 года, одновременно утрачивает силу ранее действовавший приказ МВД России от 11 февраля 2019 года № 62", - сообщили в пресс-центре МВД.

По новым правилам, в частности, оба законных представителя несовершеннолетнего смогут заявить о несогласии на выезд ребенка из России. Заявитель вправе установить как общий запрет на выезд, так и запрет на посещение конкретных государств.

Законный представитель, заявивший о запрете выезда ребенка из России, сможет сам вывозить ребенка за рубеж - но только в случае, если он является российским гражданином. Если же речь идет об иностранце, то ребенок не сможет выехать за рубеж ни с одним, ни с другим родителем, передает РИА Новости.

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