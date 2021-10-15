ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Мосгордуму внесли проект бюджета Москвы на 2022-2024 годы

16:00
  • пятница
  • 15 октября 2021

Документ будет рассмотрен сначала на комиссиях

Проект бюджета Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов внесен на рассмотрение Мосгордумы. Об этом в пятницу, 15 октября, рассказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
Собянин оценил социально-экономическое развитие Москвы

Документ будет рассмотрен сначала на комиссиях, а затем в первом чтении на заседании городской думы. Предметом рассмотрения в первом чтении являются основные характеристики главного финансового документа: общий объем доходов и расходов, дефицит бюджета, источники формирования доходов бюджетов муниципальных образований и другие, уточнил Шапошников.

Глава Мосгордумы отметил, что доходы бюджета Москвы на 2022-2024 годы запланированы с ежегодным ростом на 5,2—5,6%. Увеличение будет происходить по всем основным источникам доходов, которые напрямую зависят от результатов экономической деятельности.

При этом более 90% расходной части бюджета предусмотрено на реализацию городских программ развития здравоохранения, образования, культуры, транспортной системы и других. В 2022 году на меры социальной поддержки предусмотрено выделение 602,9 млрд рублей, на три года — 1,9 трлн рублей. Будет увеличен минимальный размер пенсии в столице, проиндексированы социальные пособия, зарплаты педагогов, медиков, соцработников и других сотрудников бюджетной сферы, цитирует Шапошникова ТАСС.

12 октября правительство Москвы одобрило проект закона о бюджете столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Доходы столицы в 2022 году, согласно документу, превысят 3,261 триллиона рублей, расходы составят более 3,633 триллиона рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мосгордума
Мосгордума
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.