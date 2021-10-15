В Мосгордуму внесли проект бюджета Москвы на 2022-2024 годы

Документ будет рассмотрен сначала на комиссиях

Проект бюджета Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов внесен на рассмотрение Мосгордумы. Об этом в пятницу, 15 октября, рассказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Документ будет рассмотрен сначала на комиссиях, а затем в первом чтении на заседании городской думы. Предметом рассмотрения в первом чтении являются основные характеристики главного финансового документа: общий объем доходов и расходов, дефицит бюджета, источники формирования доходов бюджетов муниципальных образований и другие, уточнил Шапошников.

Глава Мосгордумы отметил, что доходы бюджета Москвы на 2022-2024 годы запланированы с ежегодным ростом на 5,2—5,6%. Увеличение будет происходить по всем основным источникам доходов, которые напрямую зависят от результатов экономической деятельности.

При этом более 90% расходной части бюджета предусмотрено на реализацию городских программ развития здравоохранения, образования, культуры, транспортной системы и других. В 2022 году на меры социальной поддержки предусмотрено выделение 602,9 млрд рублей, на три года — 1,9 трлн рублей. Будет увеличен минимальный размер пенсии в столице, проиндексированы социальные пособия, зарплаты педагогов, медиков, соцработников и других сотрудников бюджетной сферы, цитирует Шапошникова ТАСС.

12 октября правительство Москвы одобрило проект закона о бюджете столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Доходы столицы в 2022 году, согласно документу, превысят 3,261 триллиона рублей, расходы составят более 3,633 триллиона рублей.

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