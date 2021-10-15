Во Франции прекратили практику бесплатных тестов на ковид

Но для ряда граждан эта опция сохранится

Власти Франции больше не будут проводить бесплатные тесты на COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на французские СМИ.

Уточняется, что бесплатными тесты были, когда только набирала обороты вакцинация. Власти потом объявили, что не рассматривают регулярное тестирование как альтернативу вакцинам.

За тест французам придется платить 22-44 евро. Бесплатными при этом они останутся для тех, у кого есть непереносимость к вакцинам, у кого есть направление от врача, кто недавно контактировал с инфицированным.

При этом с пятницы ряду категорий граждан во Франции следует представить доказательства прохождения полного курса вакцинации, иначе их отстранят от работы. Это касается работников больниц, домов престарелых, пожарных.

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