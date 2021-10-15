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Во Франции прекратили практику бесплатных тестов на ковид

15:59
  • пятница
  • 15 октября 2021

Но для ряда граждан эта опция сохранится

Власти Франции больше не будут проводить бесплатные тесты на COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на французские СМИ.
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Уточняется, что бесплатными тесты были, когда только набирала обороты вакцинация. Власти потом объявили, что не рассматривают регулярное тестирование как альтернативу вакцинам.

За тест французам придется платить 22-44 евро. Бесплатными при этом они останутся для тех, у кого есть непереносимость к вакцинам, у кого есть направление от врача, кто недавно контактировал с инфицированным.

При этом с пятницы ряду категорий граждан во Франции следует представить доказательства прохождения полного курса вакцинации, иначе их отстранят от работы. Это касается работников больниц, домов престарелых, пожарных.

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