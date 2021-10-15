В деловом центре "Москва-Сити" реорганизовали схему движения транспорта

У небоскребов появятся стоянки для такси и пешеходные зоны

Департамент транспорта Москвы предупредил, что с 22 октября на территории делового центра "Москва-Сити" изменится схема движения. Основные нововведения приводятся в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram.

В частности, у небоскребов появятся пешеходные зоны, стоянки для такси у каждой башни, парковки, навигация и зоны кратковременной остановки для автомобилей Kiss&Ride.

Дептранс также запустил сайт, где можно узнать обо всех изменениях в подробностях.

"Транспортное планирование движения в Сити позволит повысить пропускную способность территории делового центра, так чтобы горожане могли и с комфортом добираться до нужной башни. Чтобы всем было удобно, мы сделаем пешеходные зоны, стоянки для такси и зоны посадки у каждой башни, парковки и навигацию", - говорится на сайте проекта.

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