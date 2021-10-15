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В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию

16:20
  • пятница
  • 15 октября 2021

Меры принимаются из-за ухудшения эпидемиологической обстановки

В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий населения. Об этом сообщается на сайте областного управления Роспотребнадзора.
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"Установить, что на территории Иркутской области профилактические прививки по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции (COVID-19) проводятся гражданам, подлежащим вакцинации, в том числе обязательной", - сказано в тексте.

Уточняется, что речь идет, в частности, о людях старше 60 лет, медицинских работниках, сотрудниках общепита и торговли, государственных служащих.

Как отмечено в постановлении, меры принимаются из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и низких темпов вакцинации.

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