Меры принимаются из-за ухудшения эпидемиологической обстановки

В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий населения. Об этом сообщается на сайте областного управления Роспотребнадзора.

"Установить, что на территории Иркутской области профилактические прививки по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции (COVID-19) проводятся гражданам, подлежащим вакцинации, в том числе обязательной", - сказано в тексте.

Уточняется, что речь идет, в частности, о людях старше 60 лет, медицинских работниках, сотрудниках общепита и торговли, государственных служащих.

Как отмечено в постановлении, меры принимаются из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и низких темпов вакцинации.

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