Сергей Собянин осмотрел работу центра вакцинации от коронавируса в ГУМе

В торговом центре также открыт один из пунктов экспресс-тестирования

Экспресс-тестирование на коронавирус в Москве прошли уже 13 тысяч человек. С понедельника пункты заработали во всех флагманских филиалах госуслуг, а также в десяти крупных торговых комплексах. C 18 октября число мест, где можно пройти тестирование, увеличится еще на 30. Стоит отметить, что более 12 тысяч человек получили отрицательный результат и около 650 - положительный. В итоге диагноз подтвердился у 440 пациентов. Сегодня пункты вакцинации и тестирования в ТЦ ГУМ посетил мэр Москвы.

Лариса Федосеева пришла в ГУМ на ревакцинацию от коронавируса. Она преподаватель в вузе, поэтому без прививки никак - постоянно в коллективе. После укола она получила коробку с подарками.

"Очень приятно. Посмотрим, что там есть. Всё это нужно, безусловно. Особенно вот это вот", - говорит Лариса Федосеева, показывая тонометр.

Александр долго откладывал прививку. Все никак не получалось. Но с началом учебного года понял - вакцинироваться нужно срочно.

"Сижу с внуками. У меня их 5. Поэтому все свободное время отдаю им. И вот еще раз для этого же, чтобы спокойно с ними ходить, заниматься, посещать различные кружки. Обязательно надо вакцинироваться", - сказал Александр.

"Мы всем тем, кто еще не вакцинировался, рекомендуем это сделать как можно скорее, потому что количество новых случаев оно, действительно, большое. И при этом среди этих пациентов основная масса не прошедших вакцинацию, люди, которые сейчас заболевают, переносят коронавирус достаточно тяжело", - сообщил Андрей Тяжельников, главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 121.

В столице прививку от ковида сделали уже 5 миллионов человек. Врачи просят не забывать - через полгода стоит пройти ревакцинацию. Сейчас в городе работает около 300 центров. Как идет процесс в самом центральном пункте - в ГУМе - сегодня оценил Сергей Собянин.

"В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост ковида в неделю. Под 20-30 процентов. Это очень высокие темпы роста. Помимо соблюдения санитарных правил, есть еще два направления для профилактики и борьбы с ковидом. Это тестирование своевременное, широкое, массовое тестирование для того, чтобы вовремя зафиксировать заболевшего, обеспечить его изоляцию и своевременное лечение. И, конечно, это вакцинация. Вот здесь в ГУМе организовано сразу два блока. Один - по вакцинации. Открыт очень такой производительный пункт, если так можно сказать - до 5 тысяч в сутки. Поэтому все желающие без ограничений могут прийти и привиться", – рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Записываться на процедуру не нужно. Здесь же - на третьем этаже - можно пройти и экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Максим Смирнов работает рядом, поэтому решил воспользоваться такой возможностью и проверить себя.

"В целом, чтобы знать - здоров или не здоров. Некоторые рассказывают: с виду всё хорошо, а тест показывает, что человек болеет", - рассказал Максим Смирнов.

Сергей Собянин тоже решил не упускать такой возможности и прошел экспресс-тестирование. Результаты экспресс-тестирования будут готовы уже через 15-20 минут. При положительном - тут же сделают ПЦР.

"И вот такое массовое тестирование начинает распространяться во всех европейских странах. Москва тоже участвует в этом эксперименте. Мы сегодня открыли 20 пунктов в МФЦ, торговых центрах. С 18 числа будет открыто еще 30. Таким образом, чтобы масштабно охватить население. Выявляемость тоже достаточно приличная - около 4 процентов. Это вообще для любого тестирования высокий процент. Надеюсь, это будет таким эффективным направлением для профилактики ковида", - отметил мэр столицы.

Только в ГУМе экспресс-тестирование прошли уже около девятисот человек, у 30 тест дал положительный результат.

Екатерина Гоголева, Валерия Дзгоева, Андрей Булычев, Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".

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