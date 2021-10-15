Власти сократили срок предоставления результатов тестов на ковид

Постановление выпустил Роспотребнадзор
На портале правовой информации опубликовано постановление Роспотребнадзора о сокращении максимального срока предоставления гражданам результатов тестов на коронавирусную инфекцию.
Изменения внесены в санитарно-эпидемиологические правила.
"Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", - сказано в тексте.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии 20 пунктов вакцинации в МФЦ и в торговых центрах столицы, при этом с 18 октября будут открыты еще 30.
"Выявляемость достаточно приличная - около 4%. Это для любого тестирования высокий процент. Надеюсь, это будет эффективным направлением для профилактики COVID-19", - сказал мэр.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram