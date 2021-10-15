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Власти сократили срок предоставления результатов тестов на ковид

16:35
  • пятница
  • 15 октября 2021

Постановление выпустил Роспотребнадзор

На портале правовой информации опубликовано постановление Роспотребнадзора о сокращении максимального срока предоставления гражданам результатов тестов на коронавирусную инфекцию.
Ракова рассказала о результатах экспресс-тестирования на COVID-19 в МФЦ и торговых центрах

Изменения внесены в санитарно-эпидемиологические правила.

"Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", - сказано в тексте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии 20 пунктов вакцинации в МФЦ и в торговых центрах столицы, при этом с 18 октября будут открыты еще 30.

"Выявляемость достаточно приличная - около 4%. Это для любого тестирования высокий процент. Надеюсь, это будет эффективным направлением для профилактики COVID-19", - сказал мэр.

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