Власти сократили срок предоставления результатов тестов на ковид

Постановление выпустил Роспотребнадзор

На портале правовой информации опубликовано постановление Роспотребнадзора о сокращении максимального срока предоставления гражданам результатов тестов на коронавирусную инфекцию.

Изменения внесены в санитарно-эпидемиологические правила.

"Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", - сказано в тексте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии 20 пунктов вакцинации в МФЦ и в торговых центрах столицы, при этом с 18 октября будут открыты еще 30.

"Выявляемость достаточно приличная - около 4%. Это для любого тестирования высокий процент. Надеюсь, это будет эффективным направлением для профилактики COVID-19", - сказал мэр.

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