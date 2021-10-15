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Депутат МГД: Конкурс "Доброволец года - 2022" выявит лучшие методики педагогов для волонтерства учеников

16:43
  • пятница
  • 15 октября 2021

Надежда Перфилова призвала учителей присоединиться к конкурсу

Депутат Мосгордумы, директор школы №2098 Надежда Перфилова рассказала о конкурсе "Доброволец года - 2022".

В частности, как отметила столичный парламентарий, конкурс включает номинации для педагогов: им предстоит создать методические разработки по организации волонтерской деятельности в школах.

"Я призываю всех учителей, которые готовы поделиться своим опытом, идеями, принять в нем участие", - заявила Перфилова.

Конкурс пройдет в ноябре 2021 года. Лучшие проекты получат призы от центра "Патриот. Спорт".

"Поддержка педагогов, которые взяли на себя эту нагрузку, которые разрабатывают собственные, уникальные методики для детей, вовлекая их в добровольческие инициативы, необходима для того, чтобы волонтерство не замирало, чтобы хорошие идеи, с которыми приходят дети, получали развитие. Поэтому очень важно выделять лучшие практики и разработки на уровне всего города", - объяснила депутат.

Перфилова добавила, что в настоящее время в волонтерское движение в школах и колледжах вовлечены 39 тысяч человек, действует более 550 объединений: секций, отрядов, движений.

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