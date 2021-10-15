ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врио губернатора Ярославской области рассказал о планах работы

17:31
  • пятница
  • 15 октября 2021

Михаил Евраев в первую очередь займется вопросами, которые связаны с COVID-19 и принятием бюджета

В Ярославской области официально представили временно исполняющего обязанности главы региона. Им стал бывший замглавы Федеральной антимонопольной службы Михаил Евраев.

На церемонии в здании правительства Ярославской области собрались представители местных органов власти, силовых структур, общественные деятели и депутаты. Присутствовал и экс-губернатор Дмитрий Миронов, который ушёл в отставку в минувший вторник. В тот же день Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Евраева. Сегодня новый врио губернатора призвал свою команду работать открыто, в диалоге с жителями, а также перечислил ряд проблем, которыми планирует заняться в ближайшее время, передает "ТВ Центр".

"Один из первоочередных вопросов – COVID-19, надо посмотреть, что происходит в плане медицинской помощи. Это во всех смыслах важное направление и по нему надо решения принимать быстро. Сейчас идёт такая пора, когда принимается бюджет, в том числе федеральный. Надо посмотреть, как Ярославская область учтена в федеральном бюджете, посмотреть, чтобы был сбалансированный бюджет самой Ярославской области, чтобы выполнять все социальные обязательства", - сказал Евраев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Михаил Евраев
Михаил Евраев
Михаил Евраев
Михаил Евраев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.