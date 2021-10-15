Врио губернатора Ярославской области рассказал о планах работы

Михаил Евраев в первую очередь займется вопросами, которые связаны с COVID-19 и принятием бюджета

В Ярославской области официально представили временно исполняющего обязанности главы региона. Им стал бывший замглавы Федеральной антимонопольной службы Михаил Евраев.

На церемонии в здании правительства Ярославской области собрались представители местных органов власти, силовых структур, общественные деятели и депутаты. Присутствовал и экс-губернатор Дмитрий Миронов, который ушёл в отставку в минувший вторник. В тот же день Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Евраева. Сегодня новый врио губернатора призвал свою команду работать открыто, в диалоге с жителями, а также перечислил ряд проблем, которыми планирует заняться в ближайшее время, передает "ТВ Центр".

"Один из первоочередных вопросов – COVID-19, надо посмотреть, что происходит в плане медицинской помощи. Это во всех смыслах важное направление и по нему надо решения принимать быстро. Сейчас идёт такая пора, когда принимается бюджет, в том числе федеральный. Надо посмотреть, как Ярославская область учтена в федеральном бюджете, посмотреть, чтобы был сбалансированный бюджет самой Ярославской области, чтобы выполнять все социальные обязательства", - сказал Евраев.

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