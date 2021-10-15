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Захарова заявила об охоте на российские СМИ

17:01
  • пятница
  • 15 октября 2021

Ее ведут НАТО и Британия

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, что Великобритания и НАТО ведут подрывную работу среди российских СМИ.
Захарова раскритиковала современных журналистов

"Мы видим, какая охота началась на русскоязычные СМИ и СМИ соотечественников по оказанию на них влияния для рекрутирования их в собственные антироссийские ряды", - сказала спикер внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Она добавила, что на финансирование соответствующих проектов и программ направлялись значительные средства. Делается это, по словам дипломата, для создания условий вмешательства в дела России, а также для работы в диаспоре за рубежом.

Как отметила Захарова, за поддержкой российских НКО Великобританией может стоять целенаправленная стратегия.

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