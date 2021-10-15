Живущая в железной бочке омичка пожаловалась в прокуратуру

Ей давно обещали жилье - но так и не дали

Уже 35 лет живущая без воды, отопления и света в железной бочке в Омске пенсионерка обратилась в прокуратуру, передает РИА "Новости" со ссылкой на областное ведомство.

Уточняется, что женщина работала крановщицей на военном заводе и ждала очереди на жилье. Профком в 1986 году посоветовал ей переехать в бочку из комнаты в общежитии - чтобы очередь сократилась. Завод вскоре перестал работать, жилье 64-летняя пенсионерка пока так и не получила.

Женщина отказывается переезжать в интернат, так как хочет жить самостоятельно. "Я написала заявление в прокуратуру Кировского округа 14 октября, чтобы мне выделили жилье за счет средств федерального бюджета", - сообщила она.

Прокуратура начала проверку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram