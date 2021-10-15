Путин принял участие в переписи населения онлайн

Президент призвал россиян последовать его примеру

Президент России Владимир Путин принял участие во Всероссийской переписи населения онлайн с помощью портала "Госуслуги". Глава государства призвал россиян последовать его примеру.

"Хочу сказать, что это не формальное дело. В этой связи напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность - оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут принимать в ней участие", - обратился Путин к россиянам.

12-я Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. Традиционно переписчики будут обходить дома и квартиры. Также пройти перепись можно будет в МФЦ или заполнить анкету переписи самостоятельно в электронной форме.

Переписчикам предстоит проделать грандиозную работу - обойти 23 миллиона домов, в которых проживают свыше 50 миллионов домохозяйств.

Ранее россиян предупредили о мошенниках во время переписи населения. Например, преступники могут создать портал, похожий на официальный, и завладеть персональными данными пользователя.

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