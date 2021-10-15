ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин принял участие в переписи населения онлайн

17:36
  • пятница
  • 15 октября 2021

Президент призвал россиян последовать его примеру

Президент России Владимир Путин принял участие во Всероссийской переписи населения онлайн с помощью портала "Госуслуги". Глава государства призвал россиян последовать его примеру.

Всероссийская перепись населения затронет жителей 23 млн домов
Россиян предупредили о мошенниках во время переписи населения
Всероссийская перепись населения началась во всех регионах страны

"Хочу сказать, что это не формальное дело. В этой связи напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность - оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут принимать в ней участие", - обратился Путин к россиянам.

12-я Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. Традиционно переписчики будут обходить дома и квартиры. Также пройти перепись можно будет в МФЦ или заполнить анкету переписи самостоятельно в электронной форме.

Переписчикам предстоит проделать грандиозную работу - обойти 23 миллиона домов, в которых проживают свыше 50 миллионов домохозяйств.

Ранее россиян предупредили о мошенниках во время переписи населения. Например, преступники могут создать портал, похожий на официальный, и завладеть персональными данными пользователя.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.