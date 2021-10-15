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Девушка Саакашвили рассказала о самочувствии экс-президента

17:40
  • пятница
  • 15 октября 2021

Его состояние ухудшается

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько, девушка Михаила Саакашвили, рассказала, что бывший президент Грузии чувствует себя "плохо, но по-боевому" в тюрьме.
Сторонники Саакашвили устроили акцию в центре Тбилиси

"Я только что вышла после визита, я видела его уже третий раз. К сожалению, это уж третья неделя его голодовки. По сути, 16-й день начался. Чувствует он себя плохо, но по-боевому", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24".

Ясько добавила, что очень переживает за здоровье Саакашвили.

Бывшего главу государства задержали в Грузии 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме города Рустави.

Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани (три года лишения свободы) и об избиении депутата Валерия Гелашвили (шесть лет). Кроме того, бывший президент является фигурантом дел о растрате средств, разгоне оппозиционного митинга и погроме телекомпании "Имеди".

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