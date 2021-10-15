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В IKEA предупредили о нехватке товаров

18:01
  • пятница
  • 15 октября 2021

Кризис может продлиться до августа 2022 года

Джон Абрахамссон Ринг, генеральный директор группы компаний Inter IKEA, сообщил, что шведский производитель ожидает нехватку товаров в своих магазинах.
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"Самой серьезной проблемой стала доставка продукции из Китая, где возможности были сильно ограничены", - уточнил он в беседе с Bloomberg.

Кризис поставок, сказал Абрахамссон Ринг, может продлиться до августа 2022 года. Сейчас IKEA ищет железнодорожные маршруты и арендует грузовые контейнеры, чтобы доставить продукцию до магазинов.

Как добавил гендиректор, ситуация вынуждает шведскую компанию поставлять в свои магазины только самые популярные товары.

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