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"Рогозин всыпал": руководитель полетом - о потере ориентации МКС

18:14
  • пятница
  • 15 октября 2021

Инцидент произошел во время тестирования двигателей корабля "Союз МС-18"

Российский руководитель полетом рассказал о потере ориентации Международной космической станцией.

"Развернули станцию на 57 градусов, ничего страшного, мне уже Рогозин всыпал за это", - сообщил он, передает РИА "Новости".

Инцидент произошел во время тестирования двигателей корабля "Союз МС-18", в котором предстоит вернуться на Землю актрисе Юлии Пересильд, режиссеру Климу Шипенко и космонавту Олегу Новицкому.

Для перевода станции в штатную ориентацию были включены двигатели российского сегмента для управления ориентацией и осуществлен специальный маневр.

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