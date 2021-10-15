Кому на дорогах можно все: ДТП с участием Собчак и другие скандальные аварии

Почему лихачи продолжают разъезжать по российским дорогам?

Главное, точнее самое заметное, ДТП недели, безусловно, случилось в Сочи. Автомобиль Mercedes, который вез в аэропорт Ксению Собчак, при обгоне выехал на встречку и столкнулся с другой машиной. В результате аварии погибла пассажирка Volkswagen, водитель и вторая пассажирка госпитализированы. Собчак место ДТП оставила, пояснив потом, что она во время столкновения сильно ушиблась и чуть ли не потеряла сознание, но не силы. Их хватило, чтобы пересесть в спешно вызванное такси, доехать до аэропорта и улететь. К пострадавшим ни она, ни кто-либо из её сопровождения, не подошли. Лишь после поднявшегося шума Собчак пообещала связаться с родственниками погибших и помочь. Конечно, с точки зрения права, претензии к Ксении Анатольевне можно предъявить исключительно за оставление свидетелем места аварии, но чисто по-человечески её поведение выглядит, конечно, мягко скажем странно.

Впрочем, полное отсутствие эмпатии, способности к сочувствию, повторю, не является уголовно наказуемым. Да и встречается в последнее время всё чаще, просто Собчак очень заметная фигура. А так сопереживать пострадавшим, даже если они пострадали по твоей вине, у нас многие не умеют. Например, из-за шума вокруг случая в Сочи как-то никто не услышал крик маленького мальчика, который ехал на самокате по переходу, когда на него наехал Bentley другой дамы, широко известной в узких кругах. После ДТП на Западе Москвы о ней узнали и простые граждане, в очередной раз поразившись умению ряда наших сограждан полностью игнорировать штрафы ГИБДД, которых у дамы неплохая уже такая стопка. И она ведь такая не одна. Похоже у некоторых улучшение материального положения приводит к явному ухудшению правильного социального позиционирования.

12 октября. Шесть часов вечера. Улица Столетова на западе Москвы. Уже смеркается, но еще не темно. Белый Bentley подъезжает к нерегулируемому пешеходному переходу и сбивает ребенка, который в этот момент пересекал дорогу на самокате.

11-летнего мальчика доставили в больницу с сотрясением мозга и ушибами. Тем временем правоохранители выяснили личность водителя. За рулем находилась Ирина Ледник. Уроженка Красноярска сейчас живет в Москве и руководит собственной дизайн-студией, а также ведет блог, у которого 20 тысяч подписчиков. После ДТП Ледник была в шоке и только повторяла, что ехала медленно, а ребенок неожиданно выскочил перед ее машиной. По правилам, перед пешеходным переходом велосипедист, как и владелец любого другого транспортного средства, должен спешиться. Знал ли об этом несовершеннолетний, а также почему находился на улице один, еще предстоит разобраться следствию. Однако это не снимает ответственности с водителя. Тем более, как позднее выяснилось, Ирина Ледник, владея дорогой иномаркой, любила полихачить. Иллюстрацией к случившемуся стала одна из ее любимых фраз, опубликованная в соцсети: "Вижу цель - не вижу препятствий". Или эта: "Случайности не случайны".

"По нашей информации, у водителя Bentley несколько десятков штрафов за существенное превышение скорости в этом году. Такое поведение недопустимо. И наказание должно быть соответствующим, чтобы подобные страшные инциденты не повторялись", - говорится в сообщении Дептранса Москвы.

А они повторяются. Причем, регулярно виновниками резонансных ДТП становятся водители, на счету которых десятки, а то и тысячи штрафов, в том числе за самые опасные нарушения - проезд на запрещающий сигнал светофора и превышение скорости. В апреле этого года блогер Эдвард Бил на Садовом кольце вылетел на встречную полосу. Четыре автомобиля превратились в груду металла. Пострадали несколько человек. Как выяснилось, машину Бил снял с учета. При этом безнаказанность была полная. Только с января по апрель камеры более 500 раз фиксировали его нарушения. Вопрос: кому приходили квитанции, ведь ездил он по подложным номерам. Три месяца спустя суд приговорил блогера к двум годам ограничения свободы и лишил прав на три года, поставив таким образом точку в сериале, который он снимал. В каждом эпизоде были и шашечки на дороге, и выезд на встречку, и бешеная скорость.

Непонятно, почему среди четырех миллионов подписчиков его канала не нашлось никого, кто мог бы это пресечь или хотя бы сообщить в компетентные органы о происходящем. Зато, наверняка, были последователи и, так сказать, коллеги.

- Владимир Владимирович, я вас уведомляю - вот постановление о наложении ареста.

Этот 35-летний москвич насобирал на своем внедорожнике штрафов на три миллиона рублей. Всего же штрафных квитанций в его активе более 2000 тысяч. В пассиве же - административный арест и конфискация машины. К тому же у нарушителя не было и прав. Остается только гадать, какую нанокраску он использовал для своего автомобиля, если ему так долго удавалось оставаться невидимым для тысяч камер и патрулей ГИБДД. По закону, на обжалование штрафа отводится 10 дней и 60 на его оплату. Затем налагается еще один штраф - в двойном размере. Также судебные приставы могут принять решение о запрете выезда за границу и приостановить действие водительского удостоверения. Но почему-то должники-лихачи продолжают разъезжать по дорогам.

"Какая у них жизненная позиция? У них есть деньги. Но они попросту не оплачивают эти шрафы. Им выписывают штрафы, их вызывают к себе судебные приставы. Но они просто на это плюют и не оплачивают", - сказал Дмитрий Славнов, автоюрист.

49 штрафов числилось за рэпером Эльмином Гулиевым, который в сентябре прошлого года в центре Москвы на Остоженке в состоянии наркотического опьянения проехал под красный свет, врезался в другой автомобиль, после чего вылетел на тротуар. Пострадали четыре человека. Одна женщина лишилась ноги. Злостным неплательщиком к моменту ДТП был и Мурат Касымов. В феврале 2019 года он, употребив наркотики в клубе, на полной скорости протаранил группу людей на тротуаре Невского проспекта в Петербурге. Погибли москвичка и гражданин США. Еще три человека пострадали. Ранее Касымов уже был лишен водительских прав. В 2017 году потребовалось несколько резонансных ДТП, десятки штрафов и повесток, 12 судебных заседаний, чтобы вынести наказание стритрейсерше Маре Багдасарян. Но и назначенные обязательные работы она благополучно прогуливала и продолжала гонять на машине без прав. И тут, как говорят эксперты, уйти от ответственности можно по двум причинам: благодаря своей наглости и отсутствию должного контроля.

"Сейчас у нас вводят скрытый патруль. То есть инспектора будут на обычных машинах гражданских патрулировать. Вот это, как по мне, должно работать и должно работать очень круто. Если будет скрытый патруль и граждане будут работать совместно с системами МВД, поверьте мне, и на дорогах будет вот таких асоциальных водителей меньше, и безопасность повысится в разы", - прокомментировал автоюрист Дмитрий Славнов.

16 июля этого года в Москве 18-летняя Валерия Башкирова сбила на пешеходном переходе трех малолетних детей. Сама виновница ДТП заявила, что ее ослепило солнце. По другим данным, во время движения она пользовалась смартфоном. Но так или иначе, два ребенка погибли. Свою вину Башкирова признала. Адвокаты просили об особом порядке рассмотрения дела. Однако в начале октября суд постановил, что оно будет рассматриваться в общем порядке и продлил срок содержания Башкировой под стражей еще на полгода. Девушка только начинала водить машину и за ней не числилось штрафов. Но закон есть закон и по нему нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет. Ирина Ледник, сбившая ребенка 12 октября, если не будет серьезных последствий для его здоровья, отделается штрафом или лишением прав - как решит суд. Напомним, на счету Ледник - десятки штрафов за превышение скорости, каждое из которых могло закончиться ДТП, в том числе смертельным.

Алексей Платонов. "В центре событий". "ТВ Центр".

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