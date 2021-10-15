"Очень много вопросов к политикам": эксперт - о газовом кризисе в Европе

Цены там снова пошли вверх - они уже превысили 1150 долларов за тысячу кубометров

Несмотря на широчайший охват тем на энергетической конференции, газовый кризис в Европе по-прежнему превалирует надо всем. И в самой Европе тоже. Там в принципе, похоже, нет других новостей, кроме как о предстоящей зиме, которую надо как-то пережить с нынешними-то ценами на свет, газ и прочие необходимые для жизни вещи. Причем самое странное, что вопросы к европейским властям по планированию и долгосрочной стратегии максимально простые и ответы в принципе тоже уже неоднократно озвучивались. Но такое ощущение, что власти европейских стран не видят - или не хотят видеть - совсем уж очевидных вещей.

Докатились – Британия отказалась от электропоездов и возвращается к использованию дизельных локомотивов. В пресс-релизе RFG поясняется, что из-за роста цен на электроэнергию стоимость эксплуатации каждого электропоезда выросла более чем на 200%. Причём, железнодорожники ещё долго держались – раньше них уже обанкротились 12 частных поставщиков электроэнергии. По прогнозам аналитиков, из 60 оставшихся до Рождества доживут только 10. Ещё в отпуск до лучших времён ушли производители углекислого газа, а вслед за ними и крупные производители различных продуктов питания. Малый бизнес вообще не надеется пережить кризис.

- Для маленьких и независимых компаний сегодняшние счета на электричество могут стать не просто разрушительными, они станут последним гвоздём в гробу для нашего бизнеса.

Британская пресса уже пишет, что прилавки магазинов начинают стремительно пустеть. Чтобы не пугать покупателей, их заполняют однообразным товаром – тем, который еще есть на складах. Дошло до смешного – в Королевстве даже намечается дефицит туалетной бумаги. Производители вынуждены сворачивать производство. И промышленники-миллиардеры предупреждают – кризис только начинается. Даже не через считанные месяцы, а дни может сработать эффект домино, и тогда экономика откатится минимум на 40 лет назад.

"В стране нехватка газовых хранилищ – мы можем сделать запас всего на 10 дней. Энергетика – это стратегический вопрос и правительство должно было гарантировать стабильность. Но сейчас ситуация складывается так, что многие предприятия могут закрыться", - объяснил Джим Рэтклифф, бизнесмен из Великобритании.

Но если миллиардеры просто разорятся, то старикам, студентам и безработным аналитики предрекают холодную смерть из-за неподъемных цен на электричество. У них простой выбор – умереть от голода, но в тепле, или от холода, но сытым. В газетах уже даже начали публиковать советы по выживанию. И не просто так – каждую зиму в Англии погибают от переохлаждения несколько тысяч человек. В стране даже ведется статистика по замёрзшим и умершим - не на улице, а в своих домах.

"Правительству нужно действовать. Чтобы пройти через этот энергетический кризис, компаниям нужна помощь. Нам нужен ответ от правительства – как они будут стабилизировать энергетический рынок", - заявил Эд Милибэнд, глава оппозиционной британской лейбористской партии по климатической политике.

Но британский премьер-министр уже заявил, что этот кризис пройдёт, как и все остальные, просто всем нужно заниматься своими делами. А чтобы продемонстрировать, как именно надо сохранять спокойствие, Борис Джонсон отправился в отпуск в Испанию писать картины. Правда, пока премьер грелся на солнышке, в холодной Британии граждане в прямом смысле слова сходили с ума. Одни на заправках бились за право купить бензин, а другие дрались с эко-активистами, которые считают, что автомобили убивают планету. Кстати, европейские зелёные – это вообще одна большая глобальная проблема, причём прослеживается она сразу на всех уровнях, включая Брюссель. Это очень странно, но даже еврокомиссары в попытках навязать Европе чистую энергетику ведут себя один в один, как британские сумасшедшие. Бросаются под колёса, только не автомобилей, а глобальной экономики. Как говорят эксперты, именно фанатичное помешательство на чистой энергетике довело Европу до энергетической катастрофы.

"Многие годы наблюдаем, что зачастую почему-то вопросы энергетики решаются политиками. Причем решаются без понимания реальной экономики, понимания реалий работы энергетического рынка. К тому же мы сегодня видим достаточно сильное лобби в тех же европейских странах – производителей оборудования и возобновляемой энергетики, водородной и т. д. Должны быть нормальные регуляторы, которые понимали бы целостную картину работы энергосистем", - прокомментировал Вячеслав Кулагин, директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ.

С целостной картиной мира энергетики европейским политикам приходится знакомиться прямо сейчас. И только сейчас они поняли, что 300 евро за мегаватт в час – это средняя цена в европейских странах – может стать нормой, по крайней мере до тех пор, пока Европа опять не заполнит свои хранилища – дешёвым газом. Вопрос только, когда это произойдёт? Возможно, что даже не в ближайшее десятилетие, потому что еврокомиссар по энергетике – словно зачарованная – даже сейчас твердит только о "зелёной" энергетике и отказывается признавать реальные и системные проблемы.

"Я хочу внести ясность. Мы не сталкиваемся с ростом цен на энергоносители из-за нашей политики в отношении климата. Мы сталкиваемся с этим, потому что цены на ископаемое топливо стремительно растут. У нас пока нет достаточного количества "зеленой" и доступной энергии для всех. Нам нужно ускорить "зелёный" переход, а не замедлять его", - убеждена Кадри Симсон, комиссар ЕС по энергетике.

В общем, госпожа Симсон убеждена, что цены на ископаемое топливо выросли просто так – без причины. А на самом же деле цены выросли только потому, что для этого были созданы благоприятные условия. В погоне за ветром и солнцем – в прямом смысле слова – Европа рассчитывала, что они всегда будут обеспечивать дешёвую энергетику, а главное – чистую, но план сорвался.

"Если ещё 10 лет назад, когда небольшой дефицит на рынке газа появлялся, тут же переключались на уголь, и тут же этот дефицит фактически закрывался, то сейчас многие страны Европы заявили об отказе от угля, одновременно сокращается и атомная генерация, например, в той же Германии, ну, естественно, на этом фоне гибкость межтопливного переключения в Европе резко снизилась", - сказал Кулагин.

А ещё от угля стала отказываться Азия, только не в пользу исключительно ветрогенераторов и солнечных панелей, а в пользу газа. И это запустило ещё один необратимый процесс, к которому европейские чиновники опять же не были готовы.

"Мы столкнулись не с европейским газовым кризисом, потому что газовые рынки все взаимосвязаны. И мы наблюдаем серьёзный всплеск спроса на газ в Китае, Японии и Корее – в Восточной Азии. Это связано с энергетическим переходом. Переходом от угля к газу", - заявил Патрик Пуянне, глава французского концерна Total.

Ну, а так как Европа отказалась от долгосрочных контрактов, то в итоге сейчас газ ей приходится покупать на рынке, а там с товаром уходит тот, у кого больше денег.

"Многие годы ЕС говорил, что ему не нужны долгосрочные контракты, что суть современного газового рынка заключается именно в краткосрочных отношениях, биржевой торговле. Но вот оказалось, что и на старуху бывает проруха. Совпали факторы – пришли на биржу, а газа нет физически. Всё! И кого в этом винить?" - говорит Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности.

А вот, кстати, винить можно, например, Вашингтон. Американские президенты – сперва Трамп, а потом и Байден – как под копирку, когда уговаривали Европу отказаться от строительства газопровода "Северный поток - 2", клялись залить ЕС американским газом – самым лучшим и самым дешёвым. Но, когда в Европе исчез газ, исчезли и щедрые американские предложения. Зато появились претензии к России – Вашингтон вдруг начал требовать именно от Москвы решить европейский кризис.

"Россия постоянно заявляла, что у неё достаточно газа, чтобы снабжать Европу. Если это правда, ей следует поставить газ как можно быстрее", - говорит Амос Хохштейн, старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности.

Логика американцев понятна – в ней нет ничего нового, а вот логика европейцев всё же непонятна. Евросоюз мог бы и напомнить Вашингтону о его обещаниях, ну, или даже потребовать помощи – они же союзники по НАТО.

"Почему сегодня европейцы не обращаются к Америке? А потому что непонятно, к кому обращаться! Обращаться к политикам? А у политиков нет газа. Газ есть у реальных компаний. Когда обращаются к реальным компаниям, они говорят – ну, давайте мы вам продадим по той же цене, по которой поставляем в Азию, действительно, очень много вопросов появляется уже к европейским политикам, которые давали определённые обещания своим избирателям, что будут поставки дешевого хорошего американского газа, а теперь этого газа нет", – рассказал Кулагин.

Где газ и почему руководство страны бездействует, на этой неделе очень громко спросила у канцлера Германии газета Bild. Нервы сдали после того, как один из крупных энергооператоров объявил об отключении части абонентов с 19 октября.

"Вся Германия дрожит перед рекордно холодной зимой! Инфляция впервые за последние 28 лет выросла более чем на 4%, цены на горючее, электроэнергию и газ достигли рекордных отметок! И что делает канцлер Ангела Меркель? Она полностью игнорирует ситуацию", - пишет издание.

Немцам обидно, потому что у них вроде и долгосрочные контракты на поставку газа и есть, и не только с Россией, но при этом и газа нет. А причина простая – контракты покрывают не все потребности, поэтому приходится докупать на бирже уже дорогой газ. Но разбираться в деталях журналисты не стали. Пошли простым путём, изобразив Меркель снежной королевой и обозвав "ледяным канцлером", авторы статьи попытались приплести в эту историю Россию. Мол, Меркель дала достроить "Северный поток - 2" и теперь Москва шантажирует всю Европу, якобы просто не даёт газ. Этот бред, конечно, может впечатлить замерзающих европейцев, но только, как уже неоднократно объясняла даже сама Меркель, Россия безукоризненно выполняет все обязательства по контрактам и даже перевыполняет, где это возможно технически.

"В целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%. А другие поставщики сократили на 14 миллиардов кубических метров. Из них половина сокращений приходится на поставщиков США. А если нас просят увеличить ещё, мы готовы увеличить ещё", - сообщил президент России Владимир Путин.

Причём те страны, которые реально хотят получать дешёвый газ, его получают. Например, уже не боится морозов Венгрия. Дешёвый газ для своей страны сейчас в прямом смысле слова выбивает президент Сербии, он не стесняется говорить об этом открыто. И даже злится, когда журналисты интересуются, как именно Россия заставила его покупать свой газ.

"Все хотят в майке и шортах разгуливать по дому, когда на улице минус 10, а как? Где этот газ? Представьте, если бы мы не построили этот газопровод, как бы работала наша экономика, наша промышленность, если бы не было российского газа! Постесняться надо: "Россия давит на нас". Я на них давлю! Это я прошу Путина дать нам хорошую цену и, зная Путина, уверен, она у нас будет", - заявил Александр Вучич, президент Сербии.

Проводит с "Газпромом" переговоры о продлении долгосрочного договора на поставку газа и Молдавия. Причём параллельно, как и Сербия, ещё вынуждена и оправдываться за свои действия. И это при том, что никто из богатых европейских стран Молдавию не пожалел и не предложил ей свой газ, хотя страна уже ввела режим "тревоги".

"Мы предложили продлить контракт на старых условиях, прошлого или этого года. Независимо от ситуации, у нас уже есть план на любой случай. Мы стремимся к подписанию нового долгосрочного контракта, который обеспечит энергетическую безопасность Молдовы", - сказал Андрей Спину, вице-премьер Молдавии.

Ну, а пока в Европе явно наблюдается газовый раскол - на те страны, которые назло России будут замерзать, и на те, которые по-настоящему переживает за благополучие и комфорт своих граждан, - чиновники в Брюсселе разрабатывают схемы дальнейшего существования. Один из вариантов подразумевает коллективную покупку газа с последующей делёжкой поровну. Как это будет выглядеть на практике, предположить можно уже сейчас – приблизительно так же, как Евросоюз делил между странами маски и вакцины против коронавируса. Маленьким странам не досталось ничего – большие забрали всё. В общем, похоже, согреться всё же смогут – но только не от газа, а в драке за газ.

Вера Щирова, Павел Ермоленко, Екатерина Симанович, "В центре событий". "ТВ Центр".

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