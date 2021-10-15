Приоритет - экономика: чего ожидать от обновленной Госдумы

Бюджет - важнейший документ для рассмотрения в этой сессии

Обновленная практически наполовину Государственная дума восьмого созыва провела во вторник свое первое заседание. Среднему депутату 53 года, он мужчина с высшим образованием. Женщин всего 17%. Но именно женщина - причем всемирно известная - открыла новый политический сезон на Охотном Ряду.

"Единая Россия", по примерной раскладке, займет центр зала, слева от нее КПРФ, справа - "Справедливая Россия - За Правду", на третьем ряду ЛДПР и дебютанты политической сцены - "Новые люди". Восемь мест отведены для представителей других партий и самовыдвиженцев.

По словам переизбранного на пост спикера Вячеслава Володина, главное сейчас - сделать эту работу эффективной.

"Вообще, говоря об этом, считаю правильным еще раз подчеркнуть, что популизм разрушителен, поэтому нам надо привносить в работу содержательность и нацеленность на конечный результат", - заметил председатель нижней палаты парламента.

По мнению президента Владимира Путина, который встретился с депутатами, все они независимо от партийной принадлежности должны ориентироваться не только на свои собственные программы, но и на общие национальные цели развития страны. В том числе самую главную.

"Главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего - это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей. Инфляция в этом году превысит прогнозный уровень в 5,8%. Более высокая инфляция, конечно же, сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения. Мы должны это знать и понимать и соответствующим образом реагировать. Сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2020 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год", - сказал глава государства.

Экономика, и на ее основе социальная политика и здравоохранение, - ключевые приоритеты. На них в новом бюджете планируется выделить колоссальную сумму - 67 триллионов рублей. Именно главный финансовый документ страны - важнейший на рассмотрении в этой сессии. Впрочем, одновременно депутаты уже сейчас планируют принять немало других законов, в том числе таких, что напрямую затрагивают многих, если не каждого из нас. К примеру, о бюджете Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, о новой величине МРОТ, а также об отмене обязательного техосмотра, продлении так называемой дачной амнистии и поправки в Кодекс об административных нарушениях за жестокое обращение с животными.

Уже на этой неделе принят в первом чтении закон, который запрещает автоматическое списание денег, полученных в качестве помощи от государства, со счетов должников .

Свои места не заняли больше 10 депутатов, они болеют ковидом. Тоже очень показательная история. В Думе депутатов, которые и не переболели, и не привиты - 8%, причем в "ЕР" и ЛДПР их всего по пять человек, у справедливороссов - 10, у коммунистов - 18, а у "Новых людей" - все 30. И остальным это придется учитывать при планировании работы.

"В Центре Событий", "ТВ Центр"

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