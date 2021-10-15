Чрезвычайные и полномочные. Женское лицо российской дипломатии

От Александры Коллонтай до Натальи Поклонской

Президент Владимир Путин своим указом назначил экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде. Сама она оценила свое назначение как долгожданное, для неё это - большая честь и ответственностью перед страной.

Немедленно - и ожидаемо - оживилась Украина. Киев уже выступил с обращением к властям Кабо-Верде, в котором поднял вопрос о "преступной деятельности Поклонской, которая разыскивается властями Украины за государственную измену". Резюмировав, что спрятаться от украинского правосудия не получится даже в Африке.

Можно только посочувствовать украинскому правосудию, которое - вместе с украинскими дипломатами - уже рисует запрос на экстрадицию. Тот простой факт, что любой посол - фигура неприкосновенная (даже гитлеровская Германия, начавшая войну против СССР, интернировала всех советских посольских работников и членов их семей), от украинских профессионалов как-то ускользнул.

Так что их, похоже, ждет очередная масштабная зрада, а Поклонскую - ласковый климат и бирюзовые воды Островов Зеленого Мыса. К слову, Наталья Владимировна стала десятой за всю советскую и российскую историю женщиной-послом.

Живописные пляжи и мелодичные романсы босоногой дивы Сезарии Эворы - пожалуй, всё, что слышало большинство соотечественников про Кабо-Верде. Зато теперь, после назначения туда послом Натальи Поклонской, как она сама шутливо заметила, почти все узнали, где находится это крохотное государство.

Население страны - немногим больше всего Севастополя. Россия везет на острова продовольствие, оттуда доставляет ткани. Однако в порты заходят не только торговые, но и военные российские корабли: Кабо-Верде занимает стратегическое положение в Атлантике, и это особенно важно.

"Для меня это назначение является большой честью и ответственностью перед страной. Обещаю выполнять свой долг достойно и оправдать оказанное мне высокое доверие", - отметила сама Поклонская.

По словам теперь уже коллег экс-депутата, Кабо-Верде вовсе не такая простая страна, как может показаться. Вечные проблемы с пресной водой, из-за чего растут лишь бананы и кукуруза. Колоссальный наркотрафик: в прошлом году задержали рекордную партию кокаина - 11 тонн. А ещё это самое толерантное к ЛГБТ-движению государство в Африке. Провожая нового посла в дорогу, недоброжелатели вспомнили даже, что именно острова Зелёного мыса в греческой мифологии были родиной женщин-чудовищ горгон.

Едва ли чьё-либо ещё назначение на этот пост вызвало бы такой ажиотаж, соглашаются политологи. Наталья Поклонская становится третьей действующей женщиной-послом России за рубежом и десятой в истории страны. Но самая первая и до сих пор самая яркая звезда женского дипломатического корпуса зажглась ещё в начале прошлого века. Александра Коллонтай: прекрасный собеседник, она легко и на равных вступала в диалог с блистательными интеллектуалами своего времени. В ней чудесным образом сочетались природная грация, аристократические манеры и эрудированность. Она вдребезги разбила расхожее мнение о том, что красивая женщина не может быть умной, а умная - красивой.

"Она показалась мне красивой, одета была не так, как обычно одевались русские эмигрантки, желавшие подчеркнуть свое пренебрежение к женственности, да и говорила она о том, что должно было увлечь восемнадцатилетнего юношу", - писал Илья Эренбург.

Увлекать юношей - то, что Коллонтай умела делать с истинно женским обаянием. Некоторые не могли вынести отказа и сводили счеты с жизнью. В числе любовников Александры Михайловны называли лучших революционеров того времени - Леонида Красина, Александра Шляпникова. Единственный брак Коллонтай с троюродным братом продлился недолго. Для нее, которую за неукротимый темперамент прозвали "валькирией революции", семейная жизнь оказалась слишком пресной.

Другое дело - высокий, статный моряк-балтиец Павел Дыбенко. Они оба займут министерские должности в новом советском правительстве, но даже тогда не станут скрывать близкую связь. Которую широко обсуждали, что неудивительно. Она - дворянка и дочь царского генерала, он - крестьянский сын. Ей в ту пору - 45, ему - всего 28. Но из-за постоянных измен и эта самая большая любовь в жизни Коллонтай окончится трагедией.

"Моё последнее решительное слово сказано. В среду я уезжаю в Москву, ухожу от него. Навсегда. Он быстро повернулся ко мне спиной и молча зашагал к дому. Четко прозвучал выстрел в ночной тишине удушливой ночи. Я интуитивно поняла, что означает этот звук и, охваченная ужасом, кинулась к дому. На террасе лежал он", - это её воспоминания.

Пуля прошла мимо сердца. Дыбенко выжил. Но вместе с Коллонтай они больше не будут Уже потом новым избранником Александры Михайловны станет 30-летний французский коммунист Марсель Боди. Ещё позже - секретарь советского посольства Семен Мирный. Он был на 26 лет моложе своей 58-летней избранницы.

Свободная от предрассудков, Коллонтай всю жизнь продолжала бороться за права женщин. Отчасти благодаря ей весь мир отмечает 8 марта как международный женский день. Благодаря ей уравняли в правах мужей и жён, внебрачных детей и законнорождённых чад. Благодаря ей аборты в стране стали законными, а супруги могли получать развод без лишних вопросов. Принятые Коллонтай декреты по тому времени были прогрессивней, чем в большинстве европейских стран. Даже Норвегии и Швеции, куда Александра Михайловна была вскоре назначена послом.

"Коллонтай читала на большинстве европейских языков, у нее была сильная память. Это создавало как раз те условия, которые ей позволили занять ту должность, в которой она была. После войны в 47 году ей предлагали вручить Нобелевскую премию мира за ее как раз усилия в годы Второй мировой", - отметил Алексей Ручкин, руководитель кафедры истории и МХК ОШ ЦПМ.

Накануне Второй мировой войны она выполняла личные поручения Иосифа Сталина и вела секретные переговоры. Встречалась с наследным принцем Швеции - будущим королем, чтобы убедить не выступать на стороне Германии. Но свою главную дипломатическую партию Александра Михайловна разыграла уже будучи прикованной к инвалидному креслу. Именно ей приписывают основную роль на мирных переговорах Советского союза и Финляндии. Приехавший в Стокгольм молодой тогда дипломат Владимир Ерофеев вспоминал: "Её разбил паралич. Левая рука и нога у неё не действовали. Меня она принимала сидя в кресле-коляске, без которой уже тогда не могла находиться. Говорила она с трудом, но старалась держаться бодро. Улыбалась, ко всему проявляла большой интерес. Короче, не сдавалась".

После Коллонтай летопись советской женской дипломатии оборвется лет на 20. Пока на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН не появится Зоя Миронова. Представлять интересы страны ей пришлось как раз в те годы, когда за Советским Союзом закрепился - пока негласно, но уже вполне отчетливо - образ "империи зла". Однако, вразрез политическим стереотипам, эта "империя" в лице Мироновой продолжала защищать права женщин и решать гуманитарные вопросы.

Несмотря на очевидные успехи, высотка на Смоленской площади по-прежнему слыла исключительно мужским бастионом. В стенах МИД до сих вспоминают заседание конца 80-х. Докладывая Шеварднадзе о наборе молодых специалистов, кадровики бодро рапортовали: приняли на службу женщин в два раза больше, чем в прошлом году. Оказалось - двоих.

Лишь в 90-е годы дипломатический корпус пополнят Зоя Новожилова - в качестве посла в Швейцарии, потом Валерия Калмык - в Коста-Рике и, наконец, Валентина Матвиенко - на Мальте. Одним из первых её распоряжений было - снести глухую стену вокруг диппредставительства. Сотрудников она обеспечила комфортабельными автомобилями - зато напрочь отменила сиесту в обеденные часы.

"У неё была такая последовательность, цепкость, и, вы знаете, такое было, что ли, понимание, что если она мне звонит, звонит с чем-то, то лучше сделать, потому что она этот вопрос от себя не за что не отпустит. Поэтому сразу надо было идти навстречу и то, что просила делать, немедленно делать", - рассказал Андрей Бакланов, бывший посол России в Саудовской Аравии.

Новость о распаде Советского Союза застала Матвиенко на Мальте. Почти 48 часов, осаждаемая журналистами, она оставалась послом несуществующей страны. Потом то ли в шутку, то ли всерьез рассказывала, как всю ночь сама шила новый российский флаг. Но по-настоящему важное достижение в её дипломатической карьере случилось позже - в Греции. Валентина Ивановна сумела продавить сложнейшую сделку: впервые в истории страна блока НАТО предпочла купить российское вооружение вместо американского.

"Мы хотели сохранить отношения с Турцией и в то же время наладить отношения с Грецией. Некоторые думали, что, когда Греция уйдет в Европейский союз, у нас резко ухудшатся отношения. Этого не произошло, и я думаю, что Матвиенко сыграла в этом свою роль", - рассказал Евгений Примаков, бывший министр иностранных дел России.

Сегодня среди российских послов и их советников за рубежом работает около 10% женщин. Людмила Воробьева представляет Россию сразу в четырёх странах (уникальный случай): в Индонезии, Папуа-Новой Гвинее, Кирибати и Восточном Тиморе. Элеонора Митрофанова возглавляет наше диппредставительство в Болгарии.

Ситуация явно меняется, но до Швеции еще далеко: там больше трети послов - прекрасный пол. Видимо, услышали слова американской писательницы Клэр Люс, которая утверждала: "В дипломатии самое главное - внушить другому, что ваша идея - его собственная. А женщины ведь только этим и занимаются".

Анна Пешехонова, Елена Мекертычева, Антон Нагорный, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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