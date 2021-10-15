Приводятся данные за 9 месяцев 2021 года

Как следует из опубликованной на сайте Росстата статистики, с января по сентябрь 2021 года ввод жилья в России вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Объем достиг 62,7 миллиона квадратных метров.

Лидерами стали Московская область (более 7,1 миллиона квадратов), Москва (более 5,1 миллиона) и Краснодарский край (более 3,8 миллиона).

Большинство регионов идут с превышением показателя, уточнили в Минстрое.

Отмечено, что за девять месяцев 2021 года было построено 35 миллионов квадратных метров жилья. Это на 39,4% больше, чем годом ранее.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram