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Ввод жилья в России вырос на 30%

18:49
  • пятница
  • 15 октября 2021

Приводятся данные за 9 месяцев 2021 года

Как следует из опубликованной на сайте Росстата статистики, с января по сентябрь 2021 года ввод жилья в России вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Объем достиг 62,7 миллиона квадратных метров.
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Лидерами стали Московская область (более 7,1 миллиона квадратов), Москва (более 5,1 миллиона) и Краснодарский край (более 3,8 миллиона).

Большинство регионов идут с превышением показателя, уточнили в Минстрое.

Отмечено, что за девять месяцев 2021 года было построено 35 миллионов квадратных метров жилья. Это на 39,4% больше, чем годом ранее.

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