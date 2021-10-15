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Вторая ракетка мира Соболенко сыграет на "Кубке Кремля"

18:55
  • пятница
  • 15 октября 2021

Белорусская теннисистка уже приступила к тренировкам на московских кортах

Белорусская теннисистка Арина Соболенко получила специальное приглашение от организаторов турнира "ВТБ Кубок Кремля". Wild card позволит ей сыграть в основной сетке соревнований.
Сразу несколько теннисистов снялись с "Кубка Кремля"

Как сообщили "ТВ Центру" в пресс-службе "Кубка Кремля", спортсменка рада предоставленной возможности. Она уже приступила к тренировкам на московских кортах. "Буду рада всех вас видеть и до скорой встречи", - сказала Соболенко в своем обращении.

По словам директора женского турнира "ВТБ Кубок Кремля" Алексея Селиваненко то, что в расписании московские соревнования идут следом за "мастерсом" в Индиан-Уэллс, есть свои плюсы и минусы: "С одной стороны, по объективным причинам одни игроки отказываются от участия, но, с другой стороны, добавляются такие звезды женского тура, как Арина Соболенко".

23-летняя Арина Соболенко занимает второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона и Открытого чемпионата США в 2021 году. На счету Соболенко — 10 титулов под эгидой WTA.

3 октября спортсменка сообщила, что пропустит турнир в Индиан-Уэллсе, так как сдала положительный тест на COVID-19.

Ранее с "Кубка Кремля" снялись сразу несколько теннисистов, в том числе такие знаменитости, как Белинда Бенчич и Эмма Радукану.

Международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" пройдет на территории спорткомплекса "Лужники" в Москве с 16 по 24 октября (16 и 17 числа идет квалификация). Центральный корт расположился во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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