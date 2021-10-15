Пентагон отказался комментировать инцидент в Японском море

Американский эсминец попытался нарушить границу России

Министерство обороны Соединенных Штатов отказалось комментировать инцидент с эсминцем Chafee в Японском море.

"С этим вопросом лучше обратиться в Военно-морской флот США", - приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы Пентагона.

Ранее в пятницу Минобороны России сообщило, что эсминец ВМС США Chafee (DDG 90) попытался нарушить границу России близ Владивостока. Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод. Только после этого Chafee изменил направление и отвернул на обратный курс.

В российском Минобороны отметили, что подобные действия американского корабля были грубым нарушением.

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