В России побит рекорд суточного прироста больных коронавирусом

Наблюдается рост числа заболевших

За сутки в России зафиксировано 33 208 случаев заражения коронавирусом, это на тысячу больше, чем днём ранее. Всего с февраля 2020 года выявлено 7 958 384 человека с COVID-19, умерло 222 315 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 6 545 больных, всего в столице 1 712 674 инфицированных, скончались 30 093 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 15 октября 2021 года – 32 196 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

На этой неделе Верховный суд счёл нахождение без маски в общественном месте значительным нарушением. Рассматривалось дело о том, как в Якутии полицейский задержал гражданина без маски в магазине. Оштрафованный житель республики подал жалобу в Верховный суд, в которой утверждал, что ношения маски в общественном месте является малозначительным нарушением. Суд пришёл к выводу о правомерности наложения штрафа и несостоятельности ссылки на малозначительность нарушения.

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