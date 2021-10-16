В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 3 тысяч человек

Открываются дополнительные пункты экспресс-тестирования

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 3 637 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 529 713.

18 октября в Москве в дополнение к уже существующим 20-ти будут открыты ещё 30 пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. Также в столице все люди старшего возраста, принявшие решение о вакцинации, получат от властей по 10 тысяч рублей. Кроме того, с 18 октября и в течение пяти недель в Москве пройдёт розыгрыш квартир среди привитых в этот период.

По данным на 16 октября, в России диагноз COVID-19 поставлен 7 958 384 пациентам, умерли с начала пандемии 222 315 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 712 674, в мире более 240 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 4,9 миллиона человек.

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