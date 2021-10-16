Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 240 миллионов

За неделю заболели более трёх миллионов

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 240 миллионов, скончались от осложнений болезни более 4,8 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более трёх миллионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 44,8 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 723 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 34 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 21,6 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 8,4 миллиона больных. Замыкает пятёрку Россия – у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 7,9 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших, в Кирибати и Палау выявлено двое инфицированных.

С 9 ноября Россия возобновляет полёты в ОАЭ, Австрию, Швейцарию, Финляндию, на Багамы, в Иран Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Таиланд и Швецию. Такое решение принял Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, основываясь на статистике заражений в этих странах.

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