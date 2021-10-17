В России за сутки выявлено более 34 тысяч больных коронавирусом

Общефедеральный локдаун вводить не планируется

За сутки в России зафиксировано 34 303 случая заражения коронавирусом, это максимум с начала пандемии. Всего с февраля 2020 года выявлено 7 992 687 человек с COVID-19, умерло 223 312 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 6 740 больных, всего в столице 1 719 414 инфицированных, скончались 30 163 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 16 октября 2021 года – 33 208 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

Оснований для введения общефедерального локдауна в России из-за коронавируса нет. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, эта мера нецелесообразна, так как это будет иметь крайне негативные последствия для людей и для страны в целом.

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