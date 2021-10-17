Московские врачи вылечили ещё 3206 больных коронавирусом

Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 3 206 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 532 919.

На этой неделе Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса. Это уже 13-ое обновление временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению болезни. В новой версии изменены разделы, касающиеся лекарственной терапии.

По данным на 17 октября, в России диагноз COVID-19 поставлен 7 992 687 пациентам, умерли с начала пандемии 223 312 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 719 414, в мире более 240 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 4,9 миллиона человек.

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