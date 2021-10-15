Стали известны подробности состояния Билла Клинтона

Ранее экс-президента США госпитализировали
Канал KTLA сообщил, что бывшего президента США Билла Клинтона могу выписать из больницы уже сегодня. У него обнаружили инфекцию мочевыводящих путей, которая распространилась на кровоток.
Сейчас экс-глава Белого дома находится в медицинском центре.
"Врачи говорят, что он находится в отделении интенсивной терапии по соображениям конфиденциальности и после двух дней лечения хорошо реагирует на антибиотики, - передал журналист канала.
Ранее сообщалось, что калифорнийские медики находятся в постоянном контакте с командой врачей Клинтона в Нью-Йорке.
Билл Клинтон - 42-й президент США, занимал пост главы государства дважды: в 1993–1997 годах и 1997–2001 годах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram