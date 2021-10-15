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В аэропорту Мехико произошла перестрелка

19:40
  • пятница
  • 15 октября 2021

Там было совершено покушение

В аэропорту столицы Мексики произошло покушение, в ходе которого завязалась перестрелка. Об этом в пятницу сообщил в Twitter глава управления общественной безопасности Мехико Омар Гарсия.
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"Только что на двух человек в международном аэропорту Мехико было совершено нападение, два человека получили ранения, их жизни вне опасности", - написал он.

Гарсия добавил, что подозреваемый в совершении покушения сам был ранен и позднее скончался в больнице. Жизни потерпевших вне опасности.

Уточняется, что инцидент имел место в зоне подъезда ко второму терминалу аэропорта. Сейчас на месте перестрелки работает полиция, сбор улик продолжается.

Аэропорт функционирует в обычном режиме.

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