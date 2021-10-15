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Собчак пожаловалась в Росгвардию на слежку

19:56
  • пятница
  • 15 октября 2021

Журналистке посоветовали написать заявление в полицию

Телеведущая Ксения Собчак в пятницу посетила ГУ Росгвардии по Москве, чтобы подать жалобу на слежку.

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"Ксения Анатольевна сегодня была в одном из зданий Росгвардии. Она, насколько мне известно, обращалась с вопросом, что за ней якобы ведется слежка неизвестными лицами на машине", - рассказал "Известиям" официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Он добавил, что в Росгвардии Собчак посоветовали написать заявление в полицию.

Ранее журналистка отказалась ехать в следственное управление сочинского УВД на очную ставку с водителем, который устроил смертельное ДТП. Отказ она объяснила проблемами со здоровьем.

Смертельная авария, свидетелем которой стала Собчак, произошла вечером 9 октября. Автомобиль Mercedes S 500, где находилась телеведущая, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo. Одна из пассажирок Volkswagen погибла на месте, остальные участники ДТП получили травмы.

Водитель Mercedes Олег Цой признал свою вину в аварии. В рамках уголовного дела суд отправил его под домашний арест.

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