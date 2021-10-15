ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

По всей России откроют бесплатные бюро юридической помощи

20:02
  • пятница
  • 15 октября 2021

В 30 регионах они уже есть

Как сообщил в пятницу министр юстиции Константин Чуйченко, по всей России будут созданы государственные юридические бюро. В 30 регионах они уже работают.
В Москве задержали банду лжеюристов

"Одно из самых продвинутых и эффективных - в Ульяновске. Механизм прост: делаем реестр тех, кто имеет право на бесплатную юридическую помощь, уведомляем их о такой возможности и даем координаты, где ее можно получить", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы правительства Севастополя, где Чуйченко был с рабочей поездкой.

Для оказания бесплатной юридической помощи выделяется государственное финансирование. В Севастополе эта сумма составляет около миллиона рублей в год. Как при этом отметил губернатор Михаил Развожаев, помощью пользуется слишком небольшое число горожан.

"Внимательно разберусь с вопросом, чтобы понять, где сбой", - сказал он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Юридическая помощь
Юридическая помощь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.