По всей России откроют бесплатные бюро юридической помощи

В 30 регионах они уже есть

Как сообщил в пятницу министр юстиции Константин Чуйченко, по всей России будут созданы государственные юридические бюро. В 30 регионах они уже работают.

"Одно из самых продвинутых и эффективных - в Ульяновске. Механизм прост: делаем реестр тех, кто имеет право на бесплатную юридическую помощь, уведомляем их о такой возможности и даем координаты, где ее можно получить", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы правительства Севастополя, где Чуйченко был с рабочей поездкой.

Для оказания бесплатной юридической помощи выделяется государственное финансирование. В Севастополе эта сумма составляет около миллиона рублей в год. Как при этом отметил губернатор Михаил Развожаев, помощью пользуется слишком небольшое число горожан.

"Внимательно разберусь с вопросом, чтобы понять, где сбой", - сказал он.

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