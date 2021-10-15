ФМБА подало документы на регистрацию препарата от коронавируса

"МИР 19" будет актуален против всех штаммов

Как следует из данных реестра лекарственных средств, институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства подал документы на регистрацию препарата от коронавирусной инфекции "МИР 19".

"Информация, связанная с осуществлением государственной регистрации. Торговое наименование: МИР 19", - сказано в документе.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что уже порядка 160 пациентов получили "МИР 19". Ожидается, что препарат будет актуален против всех штаммов коронавируса, в том числе против британского и индийского.

Максимальной эффективности препарат достигнет в первые 2-3 суток после инфицирования.

Прежде стало известно, что ФМБА завершило клинические и технические испытания прибора по определению COVID-19 "Изаскрин-8". Он в течение 25-30 минут позволяет выявить в мазке из зева ДНК/РНК возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Время полного анализа составляет менее 30 минут.

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