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Украина расширила санкции против России из-за выборов в Крыму

20:37
  • пятница
  • 15 октября 2021

В новый список попали 237 человек

Украина ввела санкции против 237 человек в связи с выборами в Госдуму в Крыму и в связи с голосованием на них жителей ДНР и ЛНР. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"На сегодняшний день принято решение относительно тех людей, которые принимали участие в голосовании - обеспечивали работу по выборам [в Госдуму] на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской областей", - заявил Данилов (цитата по ТАСС).

По словам секретаря СНБО, большая часть людей, в отношении которых введены ограничительные меры, являются членами избирательных комиссий.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В голосовании впервые приняли участие жители Донбасса, получившие российские паспорта по упрощенной программе, запущенной президентом России Владимиром Путиным в 2019 году.

На Украине участие жителей Донбасса и Крыма в российских выборах резко осудили и пригрозили не признавать их легитимность.

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